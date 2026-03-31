Wie ist er denn dahin gekommen? Schwan steckt auf Balkon im fünften Stock fest

Berlin - Tierischer Einsatz für die Polizei . Erst am Montag retteten Polizei und Feuerwehr zwei Fuchswelpen , doch es gab noch am selben Tag die nächste ungewöhnliche Rettungsaktion. Diesmal geriet ein Schwan in Kreuzberg in Not.

Erschöpft und in einer Decke kann der Schwan in eine Tierklinik gebracht werden. © Polizei Berlin

Nicht irgendwo, sondern auf einem Balkon im fünften Stock.

Ein Pförtner hatte das Tier am Paul-Lincke-Ufer bereits am Sonntag entdeckt. Das Problem: Der Wohnungsinhaber war nicht da. Auch er konnte den geschwächten Vogel damit nicht aus seiner misslichen Lage befreien oder wenigstens die Tür öffnen.

Da aber eine Zutrittserlaubnis vorlag, konnten die Einsatzkräfte schnell handeln, berichtet die Polizei auf Facebook.

Mit viel Fingerspitzengefühl wurde der Schwan gesichert und anschließend zur weiteren Behandlung in eine Tierklinik gebracht.