Zwei Fuchs-Welpen tagelang im Schacht gefangen: Polizei rettet sie in letzter Sekunde!

Berlin - Zwei Fuchs-Welpen waren tagelang in einem tiefen Schacht gefangen. Nun kam die Berliner Polizei zur Hilfe.

Die zwei kleinen Füchse hätten bereits seit einigen Tagen in dem tiefen Schacht gesessen. © Facebook/Fuchshilfe Berlin

Erst am heutigen Montag alarmierten Anwohner in Spandau die Einsatzkräfte.

Die Schreie habe man jedoch schon mehrere Tage zuvor gehört, wie die Fuchshilfe Berlin auf Facebook mitteilte.

Dennoch hatten die Vierbeiner Glück im Unglück: Die zwei kleinen Füchse konnten noch rechtzeitig von Feuerwehr und Polizei gerettet werden.

Wäre man nur ein bis zwei Tage später gekommen, wäre jede Hilfe für die beiden wohl zu spät gewesen, hieß es.