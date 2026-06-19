Ladendieb beißt Polizist und schlägt um sich: Hat er den Beamten mit Hepatitis C angesteckt?

Pirna - Ob es das wert war? Der wohnungslose Russe Makhmud O. (43) steckte sich am Mittwoch im Pirnaer Netto Käse, Schokolade und Wodka ein, wurde ertappt, schlug und biss dann um sich. Weil er auch noch ein Messer einstecken hatte, droht ihm jetzt eine harte Strafe.

Im Netto auf der Einsteinstraße (Pirna) gab es am Mittwochnachmittag eine brutale Rangelei. © Daniel Förster

13.40 Uhr wurden die Kunden im Supermarkt in der Einsteinstraße stutzig, als Makhmud O. drei Packungen geräucherten Knotenkäse und eine Flasche Wodka im Rucksack verschwinden ließ.

Sechs Tafeln Rittersport landeten wiederum in den Hosentaschen. Gesamtwert: 22,30 Euro.

Die Kunden alarmierten das Personal, dieses wiederum versuchte den Mann zu stoppen, als dieser ohne zu bezahlen den Laden verlassen wollte. Doch Makhmud O. meinte, niemand dürfe ihn anfassen, man solle doch die Polizei rufen.

Die war nur unerwarteterweise bereits da: Ein Bundespolizist (51) im Dienstfrei war gerade Gemüse einkaufen und griff mit einem weiteren Kunden (30) ein.

Dagegen wehrte sich der Dieb, schlug um sich und biss den Beamten.

Eine Kassiererin (34) schnappte sich schnell im Gerangel ein Klappmesser, das der Wüterich am Hosengürtel hatte.