Großeinsatz mit Spezialkräften: 46-Jähriger verbarrikadiert sich in Wohnung
Wurzen - Aufregung am Mittwoch in Wurzen (Landkreis Leipzig)!
Wie TAG24 von Polizeisprecher Moritz Peters erfuhr, rückte die Behörde am Mittag zunächst wegen einer Sachbeschädigung zu einer Wohnung am Bürgermeister-Schmidt-Platz an.
Noch während des Einsatzes habe die Polizei dann die Information über mehrere Cannabis-Pflanzen auf dem Balkon eines 46-jährigen Mieters erhalten, woraufhin die Situation sich langsam zuspitzte.
Demnach verhielt sich der Mann derart aggressiv gegenüber den anwesenden Personen und verbarrikadierte sich im Inneren seiner Wohnung, dass die LebEL-Einheit (Lebensbedrohliche Einsatzlagen) hinzugezogen werden musste.
Ebenfalls angerücktem medizinischen Fachpersonal gelang es schließlich, den 46-Jährigen nach draußen zu bewegen.
Nach weiteren Angaben des Polizeisprechers wurde der Mann, der sich zum Zeitpunkt des Einsatzes in einem psychischen Ausnahmezustand befunden hatte, anschließend in eine Fachklinik eingeliefert. Gegen ihn wird jetzt unter anderem wegen Sachbeschädigung und des Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz ermittelt.
Titelfoto: Montage privat ; Sören Müller