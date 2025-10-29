Großeinsatz mit Spezialkräften: 46-Jähriger verbarrikadiert sich in Wohnung

Wurzen - Aufregung am Mittwoch in Wurzen (Landkreis Leipzig )!

Dutzende Einsatzkräfte versammelten sich am Mittwoch am Bürgermeister-Schmidt-Platz in Wurzen. © privat

Wie TAG24 von Polizeisprecher Moritz Peters erfuhr, rückte die Behörde am Mittag zunächst wegen einer Sachbeschädigung zu einer Wohnung am Bürgermeister-Schmidt-Platz an.

Noch während des Einsatzes habe die Polizei dann die Information über mehrere Cannabis-Pflanzen auf dem Balkon eines 46-jährigen Mieters erhalten, woraufhin die Situation sich langsam zuspitzte.

Demnach verhielt sich der Mann derart aggressiv gegenüber den anwesenden Personen und verbarrikadierte sich im Inneren seiner Wohnung, dass die LebEL-Einheit (Lebensbedrohliche Einsatzlagen) hinzugezogen werden musste.

Ebenfalls angerücktem medizinischen Fachpersonal gelang es schließlich, den 46-Jährigen nach draußen zu bewegen.