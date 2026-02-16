Deutschlands gefährlichste Bahnhöfe: Sächsische Stadt ist Spitzenreiter

Leipzig - Am Leipziger Hauptbahnhof ist die Zahl der Gewaltdelikte im vergangenen Jahr im Vergleich zu 2024 deutlich gestiegen - an keiner anderen Station gab es 2025 mehr Gewaltdelikte.

Der Leipziger Hauptbahnhof ist laut Zahlen der Bundespolizei trauriger Spitzenreiter bei Gewaltdelikten. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Wie aus Zahlen der Bundespolizei hervorgeht, ging die Zahl an anderen Bahnhöfen ebenfalls nach oben, an manchen Orten sank sie aber auch. Die Zahlen zu den zehn Bahnhöfen mit den bundesweit meisten Gewaltdelikten liegen der Deutschen Presse-Agentur vor, zuerst berichtete die "Bild am Sonntag" darüber.

Gesamtzahlen zu Gewaltdelikten an allen Bahnhöfen in Deutschland legte die Bundespolizei für 2025 nicht vor.

Am Leipziger Hauptbahnhof wurden laut Bundespolizei im vergangenen Jahr 859 Gewaltdelikte gezählt. Während der Bahnhof in dieser Auswertung dieses Jahr den unrühmlichen Spitzenplatz einnimmt, war er im Jahr 2024 nicht unter den fünf Bahnhöfen mit den meisten Gewaltdelikten. Auf dem zweiten Platz steht wie schon im Vorjahr Dortmund, im vergangenen Jahr wurden hier 735 Gewaltdelikte gezählt.

Dahinter folgt mit dem Berliner Hauptbahnhof eine Station, an der sich die Situation verbessert hat: 654 Gewaltdelikte zählte die Bundespolizei im vergangenen Jahr, 2024 waren es noch 764. Auch in Köln (von 703 auf 648) und Hannover (von 715 auf 612) gingen die Zahlen nach unten.

Die Zahlen für das Jahr 2024 gehen aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der AfD-Fraktion hervor.