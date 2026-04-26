Zahlreiche Autos auf Parkplatz im Erzgebirge zerkratzt: 25.000 Euro Schaden

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In Olbernhau (Erzgebirge) sind am Wochenende auf einem Parkplatz mehrere Autos zerkratzt worden.

Von Claudia Ziems

Olbernhau - In Olbernhau (Erzgebirge) sind am Wochenende auf einem Parkplatz mehrere Autos zerkratzt worden.

Zwölf Autos wurden auf einem Parkplatz in Olbernhau zerkratzt. (Symbolfoto)
Zwölf Autos wurden auf einem Parkplatz in Olbernhau zerkratzt. (Symbolfoto)  © Mike Müller

Laut Polizei liegt der Tatzeitraum zwischen Samstagabend, 18.30 Uhr, und Sonntag, 0.45 Uhr.

Unbekannte zerkratzten zwölf Autos auf einem Parkplatz in der Straße In der Hütte/Rothenthaler Straße.

Betroffen waren die Marken Audi, BMW, Mercedes, Mini, Škoda und VW.

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Beschädigt wurden die Fahrzeuge im Bereich der Motorhauben, an den Seitentüren und auch am Kotflügel. Der dabei entstandene Sachschaden wird auf circa 25.000 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen. Wer hat etwas beobachtet, das mit der Tat in Zusammenhang stehen könnte? Wer kann Angaben zu Tätern machen?

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Annaberg unter der Telefonnummer 03733 88-0 entgegen.

Titelfoto: Mike Müller

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