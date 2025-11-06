Mit Schlagstock und Pfefferspray: Mann greift 15-Jährigen an

Zeitz - Heftiger Angriff im Burgenlandkreis ( Sachsen-Anhalt ): Ein 22 Jahre alter Mann hat einen 15-jährigen Jungen am Mittwoch mit Schlagstock und Pfefferspray attackiert.

In der Innenstadt von Zeitz wurde der Teenager von einem 22-Jährigen angegriffen. (Archivbild) © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Die beiden waren am Nachmittag am Roßmarkt in Zeitz in einen Streit geraten, der nach Angaben der Polizei eskalierte, als der 22-Jährige seine Waffen zog.

Der 15-Jährige flüchtete schließlich gefolgt von dem mutmaßlichen Täter in eine Apotheke. Ein Freund des Jungen kam den Angaben nach hinzu und ging dazwischen.



Einsatzkräfte der Polizei konnten den 22-Jährigen später ausfindig machen.

Gegen ihn wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.