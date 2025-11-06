Mit Schlagstock und Pfefferspray: Mann greift 15-Jährigen an
Von Johanna Lazar
Zeitz - Heftiger Angriff im Burgenlandkreis (Sachsen-Anhalt): Ein 22 Jahre alter Mann hat einen 15-jährigen Jungen am Mittwoch mit Schlagstock und Pfefferspray attackiert.
Die beiden waren am Nachmittag am Roßmarkt in Zeitz in einen Streit geraten, der nach Angaben der Polizei eskalierte, als der 22-Jährige seine Waffen zog.
Der 15-Jährige flüchtete schließlich gefolgt von dem mutmaßlichen Täter in eine Apotheke. Ein Freund des Jungen kam den Angaben nach hinzu und ging dazwischen.
Einsatzkräfte der Polizei konnten den 22-Jährigen später ausfindig machen.
Gegen ihn wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.
Der 15-Jährige wurde in einem Krankenhaus ambulant behandelt. Sein Freund soll noch vor dem Eintreffen der Polizei geflohen sein.
Titelfoto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa