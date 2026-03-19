Zeuge meldet Einbruch, dann wird eine zweite Straftat aufgedeckt

Niederndodeleben - Brisanter Fund im Landkreis Börde: Die Polizei rückte wegen eines Einbruchs aus - und entdeckte eine Cannabis -Plantage.

Durch die Meldung eines Einbruchs wurde in der Börde eine Cannabis-Plantage entdeckt. © Polizeirevier Börde

Ein Zeuge meldete am Mittwoch, dass wohl unbekannte Männer in eine Lagerhalle in Niederndodeleben (Sachsen-Anhalt) eingebrochen seien. Er habe mehrere maskierte Personen gesehen.

Als die Einsatzkräfte der Polizei vor Ort eintrafen, konnten sie tatsächlich bestätigen, dass jemand die Tür zum Gebäude mit bislang unbekanntem Werkzeug aufgehebelt hatte.

Im Inneren der Halle entdeckten die Beamten dann mehrere Zelte, in denen unzählige Cannabispflanzen angebaut waren, teilte das Polizeirevier Börde mit. Auch mehrere Säcke von bereits abgepackten Blüten wurden gefunden.

Der 40-jährige Inhaber der Lagerhalle konnte keine Genehmigung für diesen Anbau vorlegen und muss sich nun auf ein Strafverfahren einstellen.