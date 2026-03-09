Schaden in sechsstelliger Höhe: Schon wieder Dutzende Autos zerkratzt

Niederwiesa - Ist in Mittelsachsen ein Autohasser unterwegs? In Niederwiesa wurden am Wochenende mehr als 40 Fahrzeuge zerkratzt.

In Niederwiesa wurden am Wochenende 45 Fahrzeuge zerkratzt. (Symbolfoto) © 123 RF/ Nattapong Sirilappanich

Wie die Polizei mitteilte, waren die Täter im Jagdweg und in der Mühlenstraße unterwegs. Es wurden an 45 Fahrzeugen verschiedener Hersteller Beschädigungen festgestellt, die mit einem bislang unbekannten Gegenstand vorgenommen wurden.

"Nach ersten Schätzungen beläuft sich dieser auf einen niedrigen sechsstelligen Eurobetrag", so ein Polizeisprecher zum entstandenen Schaden.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wem sind zwischen 18 Uhr am Samstag und 8.45 Uhr am Sonntagmorgen verdächtige Personen in den genannten Straßen aufgefallen, die etwas mit den Taten zu tun haben könnten?

Hinweise nimmt das Polizeirevier Mittweida unter der Telefonnummer 03727/9800 entgegen.