Zigarettenautomat in die Luft gejagt: Schaden ist enorm

Allstedt - Am frühen Samstagmorgen hat es in Allstedt ( Mansfeld-Südharz ) mächtig geknallt. Ein Zigarettenautomat wurde in die Luft gejagt. Die Polizei sucht nun dringend nach Zeugen.

Die Diebe klauten nach der Explosion Bargeld und Zigaretten. (Symbolbild) © Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa

Zwei bislang unbekannte Täter sollen gegen 3.15 Uhr in der Fabrikstraße in Allstedt einen Zigarettenautomaten in die Luft gejagt haben.

Wie die Polizeiinspektion Halle mitteilte, wurden nach der Explosion mehrere Zigaretten und Bargeld aus dem Automaten geklaut. Bei der Tat wurden die Diebe von Zeugen beobachtet.

Diese berichteten gegenüber der Polizei, dass die beiden Langfinger anschließend zu Fuß in Richtung örtliches Schloss flüchteten.