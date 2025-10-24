Zivilfahnder stoppen Drogentaxi am Hauptbahnhof

Hamburg - Polizeieinsatz am Hamburger Hauptbahnhof: Zivilfahnder haben am Donnerstagabend einen 41-jährigen Taxifahrer festgenommen, der im Verdacht steht, aus seinem Fahrzeug heraus mit Drogen gehandelt zu haben.

Zivilbeamten durchsuchten das Taxi an einer Bushaltestelle direkt zwischen dem Hauptbahnhof und dem Deutschen Schauspielhaus. © Lenthe-Medien/Wessling

Nach Angaben der Polizei beobachteten Ermittlerinnen und Ermittler des Polizeikommissariats Eimsbüttel zunächst im Stadtteil Harvestehude eine verdächtige Austauschhandlung zwischen dem Taxifahrer und einem bislang unbekannten Mann.

Anschließend folgten die Fahnder dem Taxi bis in die Kirchenallee in St. Georg, wo sie das Fahrzeug stoppten und den Fahrer vorläufig festnahmen.



Bei der Durchsuchung des Taxis – einem Tesla des Anbieters "Freenow" – stellten die Einsatzkräfte eine nicht geringe Menge Kokain, zwei Messer, Pfefferspray sowie mutmaßliches Dealgeld sicher.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hamburg erwirkte das Amtsgericht anschließend einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung und das private Auto des 41-Jährigen.

Auch dort wurden die Fahnder fündig: Sie entdeckten weiteres mutmaßliches Dealgeld in Höhe von 2250 Euro, einen Baseballschläger sowie Pfefferspray. Das Taxi selbst wurde beschlagnahmt.