Zug der MRB beworfen: Scheibe gesplittert

Eine Scheibe des Zuges war komplett gesplittert. © Bundespolizei

Am Mittwoch wurde die Bundespolizei durch die MRB-Leitstelle informiert, dass die Regionalbahn auf Höhe des Bahnhofs Niederwiesa gegen 12.40 Uhr mit einem unbekannten Gegenstand beworfen wurde.

Eine Streife der Bundespolizeiinspektion Chemnitz konnte vor Ort keine Personen feststellen.

"Mutmaßlich handelt es sich bei dem Wurfgegenstand um einen Schotterstein aus dem Gleisbett", teilte die Bundespolizei weiter mit.

Als der Zug um 15.35 Uhr am Chemnitzer Hauptbahnhof ankam, stellten Einsatzkräfte im hinteren Bereich eine komplett gesplitterte Scheibe fest. Das Abteil war zum Tatzeitpunkt nicht besetzt.