Zugausfälle: Schon wieder wurde ein Fahrkartenautomat in Leipzig gesprengt

Leipzig - Schon wieder wurde in der Nacht zu Freitag ein Fahrkartenautomat an einer S-Bahn-Haltestelle in Leipzig gesprengt. Im Bahnverkehr gab es Einschränkungen.

Die Schäden am Automaten sind gravierend. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Gegen 4 Uhr kam es an der Haltestelle S-Bahnhof Mockauer Straße in Reudnitz-Thonberg zu der Detonation. Das teilte ein Polizeisprecher am Freitagvormittag mit.

Was die Explosion ausgelöst hat, ist noch nicht bekannt. Man geht von einem pyrotechnischen Gegenstand aus, der wohl auch Reste hinterlassen haben soll.

Die Polizeidirektion Leipzig wurde von einem Entschärfer der Bundespolizei unterstützt, um festzustellen, ob von diesen Resten eine Gefahr ausging.

Für die Maßnahmen wurden einzelne Gleise gesperrt. Es kam zu Einschränkungen und Ausfällen einiger Fahrten der S4 und des RE10, eine Vollsperrung gab es jedoch nicht.

Nachdem der Bereich um den Automaten wieder freigegeben wurde, sammelten die Beamten noch Spuren.