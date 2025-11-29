Zwei Häuser im Harz leer geräumt: Waren es dieselben Täter?

Halberstadt - Ein Abend, zwei Häuser ausgeraubt: Im Landkreis Harz trieben am Freitagnachmittag Einbrecher ihr Unwesen. Die Polizei sucht Zeugen .

Im Harz wurde in zwei Häuser eingebrochen. (Symbolbild) © Frank Rumpenhorst/dpa

Zunächst musste ein Einfamilienhaus in der Straße Hinter dem Sportplatz in Halberstadt (Sachsen-Anhalt) dran glauben.

Die bislang unbekannten Täter versuchten wohl zunächst, die Haustür aufzuknacken. Als dies nicht gelang, stiegen sie durch ein Fenster in der Garage ein.

Sie stellten alle Räume auf den Kopf, stahlen Schmuck im Wert von 5000 Euro, teilte das Polizeirevier Harz mit.

Doch damit nicht genug: Am selben Tag wurde auch im Kiefernweg ein Einfamilienhaus leer geräumt. Die Langfinger brachen über die Terrassentür ein und stahlen ebenfalls Wertsachen.

Auffällig ist, dass beide Tatorte nur etwa 100 Meter voneinander entfernt sind und die Tatzeit in beiden Fällen auf 14 bis 22.50 Uhr geschätzt wird.