Zwei Männer in Südhessen erschossen: Ermittler suchen zwei wichtige Zeugen

Raunheim - Nach dem zweifachen Tötungsdelikt in einem kleinen Bistro im südhessischen Raunheim laufen die Ermittlungen auf Hochtouren und nun rückt eine neue Spur in den Fokus. Zwei bislang unbekannte Männer könnten entscheidende Hinweise liefern.

Am frühen Dienstagmorgen sind zwei Männer in einem Lokal in Raunheim erschossen worden. © 5VISION.NEWS

Wie aus einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Hessischen Landeskriminalamts hervorgeht, wurde nach der grausamen Gewalttat am frühen Dienstagmorgen eine besondere Ermittlungsgruppe eingerichtet.

Unter der Führung des Landeskriminalamts arbeitet mittlerweile die Aufbauorganisation "Taverne" mit rund 200 Kräften intensiv an der Aufklärung des Falls.

Im Mittelpunkt stehen aktuell zwei wichtige Zeugen: Sie sollen sich kurz vor der Tat um 3.18 Uhr auf der Frankfurter Straße in Raunheim aufgehalten haben - gegenüber der Hausnummer 10, dem späteren Tatort.

Den Ermittlungen zufolge handelt es sich mutmaßlich um zwei junge Männer. Einer von ihnen soll eine Kapuze getragen haben.