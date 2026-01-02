Schüsse auf Düsseldorfer Taxi: Staatsanwaltschaft gibt Update zum Opfer

Düsseldorf - Drei Tage nach den Schüssen auf einen Taxi-Fahrgast in Düsseldorf ist das Opfer außer Lebensgefahr und stabil.

Insgesamt zehn Schüsse wurden am Dienstag auf das Taxi in Düsseldorf abgegeben. © Henning Kaiser/dpa

Laut der Staatsanwaltschaft werde weiterhin in alle Richtungen ermittelt, um die Tatverdächtigen dingfest zu machen, teilte ein Sprecher auf dpa-Anfrage mit.

Auf das Taxi, in dem der Mann saß, seien zehn Schüsse abgefeuert worden, von denen fünf den türkischen Staatsangehörigen getroffen hätten.

Auf Fotos sind zahlreiche Einschusslöcher auf der Beifahrerseite der Windschutzscheibe zu sehen.

Der Sprecher der Staatsanwaltschaft bestätigte Medienberichte, wonach es sich bei dem Opfer um den Neffen eines Mannes handele, der in den Niederlanden seit Jahren wegen diverser erheblicher Straftaten - unter anderem wegen Drogenhandels - in Haft sitzt.