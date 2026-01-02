Schüsse auf Düsseldorfer Taxi: Staatsanwaltschaft gibt Update zum Opfer

Nach den Schüssen auf einen Taxi-Fahrgast in Düsseldorf hat sich der Gesundheitszustand des Opfers verbessert.

Von Dorothea Hülsmeier

Düsseldorf - Drei Tage nach den Schüssen auf einen Taxi-Fahrgast in Düsseldorf ist das Opfer außer Lebensgefahr und stabil.

Insgesamt zehn Schüsse wurden am Dienstag auf das Taxi in Düsseldorf abgegeben.  © Henning Kaiser/dpa

Laut der Staatsanwaltschaft werde weiterhin in alle Richtungen ermittelt, um die Tatverdächtigen dingfest zu machen, teilte ein Sprecher auf dpa-Anfrage mit.

Auf das Taxi, in dem der Mann saß, seien zehn Schüsse abgefeuert worden, von denen fünf den türkischen Staatsangehörigen getroffen hätten.

Auf Fotos sind zahlreiche Einschusslöcher auf der Beifahrerseite der Windschutzscheibe zu sehen.

Der Sprecher der Staatsanwaltschaft bestätigte Medienberichte, wonach es sich bei dem Opfer um den Neffen eines Mannes handele, der in den Niederlanden seit Jahren wegen diverser erheblicher Straftaten - unter anderem wegen Drogenhandels - in Haft sitzt.

Zwei weitere Fahrgäste im Taxi

Nach der Tat sicherten Ermittler Spuren am Tatort.  © Henning Kaiser/dpa

Die beiden Täter waren laut Staatsanwaltschaft auf einer viel befahrenen Straße aus einem Auto vor dem Taxi gestiegen und nach ihrer Schussabgabe mit demselben Wagen geflüchtet. Zum Hintergrund der Attacke und den Tätern machte der Sprecher keine weiteren Angaben. Nach den Männern werde weiter gefahndet.

Im Taxi befanden sich der Staatsanwaltschaft zufolge neben dem 40-Jährigen und dem Fahrer noch zwei weitere Menschen. Einer von ihnen war nach den Schüssen geflohen.

Nach ihm werde weiter gefahndet, so der Sprecher. Der andere Fahrgast wurde vernommen. Eine Mordkommission hatte die Ermittlungen aufgenommen.

