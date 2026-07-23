Jahrestag am OEZ: Angehörige der Todesopfer greifen Politik-Vertreter an

München - Lieder, die Freunde und Angehörige für die Toten ausgesucht haben. Blumen und Kränze. Hinterbliebene, die mit schmerzlichen Worten an ihre Liebsten erinnern - und zugleich vehement ihre Enttäuschung über die damaligen Ermittlungen ausdrücken.

Angehörige der Opfer stehen beim Gedenkakt anlässlich des 10. Jahrestags des Attentats am Olympia-Einkaufszentrum am Denkmal „Für Euch“. © Sven Hoppe/dpa

Viel Politprominenz, mit der Aufforderung zum Kampf gegen Rassismus und Hass: Mit einer bewegenden Feier hat München der neun Opfer des rassistischen Anschlags am Olympia-Einkaufszentrum (OEZ) vor zehn Jahren gedacht.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (70) ist angereist, er traf sich auch mit Hinterbliebenen.

Im ganzen Freistaat hat Ministerpräsident Markus Söder (59, CSU), wie Innenminister Joachim Herrmann (69, CSU) unter den Gästen, Trauerbeflaggung angeordnet.

Um 17.51 Uhr standen in ganz München eine Minute lang Busse und Bahnen still. Um diese Zeit am 22. Juli 2016 hatte ein 18-Jähriger die ersten Schüsse abgegeben – auf Menschen, die seinem rassistischen Feindbild entsprachen.

Acht junge Menschen, die das Leben vor sich hatten, eine Frau, die Ehemann und Söhne hinterließ. Weitere Menschen wurden verletzt. Der Täter erschoss sich selbst.