Radiomoderator rassistisch angegriffen: Arbeitgeber und Politik reagieren

Hamburg - Klare Worte! Der schwarze Hamburger Radiomoderator Isaac Hoffmann wurde im Netz Opfer von rassistischen Angriffen. Nun reagierte sein Arbeitgeber mit einem deutlichen Statement.

Radiomoderator Isaac Hoffmann ist im Netz rassistisch angegriffen worden. Sein Arbeitgeber und die Politik reagierten mit deutlichen Worten. © Radio Hamburg

Der Reihe nach: Der "Radio Hamburg"-Moderator hatte vor Kurzem in einem Post für ein Mittel gegen Halsschmerzen geworben. Es folgten Kommentare wie "Gibt es Radio Hamburg jetzt auch in Afrika?", zudem fiel mehrfach das N-Wort.

Ein User kommentierte: "Soll das jetzt hier ewig so weitergehen, dass uns in der Werbung nur noch farbige Menschen gezeigt werden? Den Einheimischen gegenüber schon ziemlich respektlos!" – darüber hinaus wurden auch rassistische Bilder hochgeladen.

In einem Statement reagierte "Radio Hamburg" nun auf die Vorfälle. Programmchef Niklas Naujok betonte: "Rassismus darf keinen Platz haben – nicht in Kommentarspalten, nicht auf der Straße, nirgendwo. Wenn ein Mensch wegen seiner Hautfarbe angegriffen wird, dürfen wir nicht wegsehen."

Alle entsprechenden Kommentare seien zur Anzeige bei Polizei und Staatsanwaltschaft gebracht worden. "Als Radio-Hamburg-Team stehen wir klar an Isaacs Seite und setzen gemeinsam ein Zeichen für Respekt, Zusammenhalt und Menschlichkeit", ergänzte Naujok.