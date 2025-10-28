BKA stürmt Wohnung in Südhessen: Spur führt ins Darknet

Büttelborn-Worfelden/Frankfurt am Main - Im südhessischen Büttelborn-Worfelden ist am Montagabend eine Wohnung vom Bundeskriminalamt durchsucht worden. Die genauen Umstände bleiben mysteriös.

Gegen 18 Uhr am Montagabend stürmten Beamte des Bundeskriminalamts die Wohnung im Büttelborner Stadtteil Worfelden. © 5VISION.NEWS

Die Privatwohnung im Kreis Groß-Gerau sei im Zusammenhang mit einem Ermittlungsverfahren der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität (ZIT) der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main durchsucht worden.

Dies bestätigte Dr. Alexander Voigt, Staatsanwalt und Pressesprecher der Generalstaatsanwaltschaft, auf Nachfrage gegenüber TAG24.

Seinen Angaben zufolge wurde bei der Maßnahme ein gerichtlicher Durchsuchungsbeschluss vollstreckt.

"Es erfolgte eine vorläufige Festnahme zur Durchführung dieser Maßnahme, nach Abschluss dieser wurde der Beschuldigte wieder entlassen, weil keine Haftgründe vorlagen", erklärte Voigt.

Das Ermittlungsverfahren wird von der ZIT geführt, da ein Bezug zum sogenannten Darknet bestehe. Solche Verfahren seien häufig mit besonderen technischen Herausforderungen verbunden.