Bomben-Werkstatt mitten in Hamburg? Polizei durchsucht Haus

Hamburg - Brisanter Polizeieinsatz in Hamburg : Im Stadtteil Neuallermöhe läuft eine Durchsuchung unter hohen Sicherheitsvorkehrungen.

Polizisten nahmen einen Verdächtigen fest. © Blaulicht-News.de

Das Reihenhaus am Anna-Siemsen-Gang wird seit 15.30 Uhr durchsucht, sagte ein Polizeisprecher am Dienstagabend zu TAG24. Der Einsatz lief auch am Abend noch.

Es gab zuvor Hinweise darauf, dass der Bewohner mutmaßlich gefährliche Stoffe im Haus gelagert haben soll. Der unausgesprochene Verdacht: Sollte hier eine Bombe gebaut werden? Die Staatsanwaltschaft stellte umgehend einen Durchsuchungsbeschluss aus.

Als die Polizisten zur Razzia anrückten, trafen sie den 26 Jahre alten Verdächtigen mit deutscher Staatsbürgschaft und eine Frau an. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Er ließ sich offenbar widerstandslos mitnehmen.

Die Polizei hat Waffen- und Sprengstoffexperten vor Ort. Auch die Feuerwehr, der Rettungsdienst und das Landeskriminalamt sind im Einsatz.