Drogen-Razzia in Dresden und Berlin: Drei Personen dem Haftrichter vorgeführt

Die Beschuldigten trieben Handel mit Marihuana in großem Stil. (Symbolbild) © 123rf/cendeced

Bei dem überregionalen Einsatz wurden sechs Wohn- und Aufenthaltsorte in Berlin, ein Haftraum einer Justizvollzugsanstalt in Berlin, drei Objekte in Dresden und ein Wohnhaus in Altdöbern (Brandenburg) durchsucht.

Außerdem nahmen die Einsatzkräfte zwei Gartengrundstücke in Weinböhla unter die Lupe. Bei den Durchsuchungen wurden zahlreiche Beweismittel sichergestellt, darunter mehrere Kilogramm Marihuana, LSD-Trips, Pfefferspray, Unterlagen und Datenträger sowie zwei Krypto-Telefone. Die drei Beschuldigten hatten ihre Geschäfte über verschlüsselte Chats abgewickelt.

Neben den vollstreckten Haftbefehlen stellten die Beamten Vermögenswerte in sechsstelliger Höhe sicher. Darunter Autos, Bargeld, Schmuck, Gold- und Silbermünzen, Armbanduhren sowie mehrere Bankkonten und Krypto-Wallets.

Bei einem der Beschuldigten wurden zudem Sicherungshypotheken für fünf Immobilien eingetragen.