Drogen-Razzia in Solingen: Ermittler finden jede Menge Stoff und Waffen - auch Clan verwickelt?

Solingen - Bei einer Razzia in Solingen sind Polizeibeamte nicht nur auf jede Menge Drogen gestoßen, sondern stellten zudem unterschiedliche Waffen sicher. Im Visier der Ermittler stehen unter anderem auch mehrere Mitglieder eines Familienclans.

Die Beamten hatten am Dienstagabend mehrere Privat- und Geschäftsräume an der Konrad-Adenauer-Straße in Solingen durchsucht. © Gianni Gattus

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch in einer gemeinsamen Mitteilung erklärten, waren die Beamten im Rahmen von intensiven Ermittlungen in den letzten Monaten auf Hinweise gestoßen, die auf einen Drogenhandel schließen ließen.

Auch Mitglieder eines in Solingen ansässigen Familienclans sollten demnach in die illegalen Geschäfte verwickelt gewesen sein, woraufhin die Staatsanwaltschaft im Zuge der Ermittlungen schließlich Durchsuchungsbeschlüsse gegen insgesamt fünf Personen im Alter zwischen 23 und 33 Jahren erwirkte.

Am frühen Dienstagabend schlugen die Ermittler dann zu und durchsuchten gleich mehrere Privat- und Geschäftsräume an der Konrad-Adenauer-Straße, wobei auch Kräfte der Bereitschaftspolizei eingesetzt wurden. Speziell geschulte Spürhunde waren ebenfalls vor Ort.

Bei der Razzia stießen die Beamten auf nicht geringe Mengen an Cannabis und Kokain sowie notwendiges Verpackungsmaterial für den Weiterverkauf.

"Zudem beschlagnahmten die Beamten Waffen wie Schlagringe und Klappmesser", schilderte ein Polizeisprecher. Alles wurde den Angaben zufolge sichergestellt.