Drogen, Zehntausende Euro und Waffen in Hessen beschlagnahmt: Neun Personen festgenommen

Neben den Drogen beschlagnahmte die Polizei auch mehrere Zehntausend Euro, diverse Hieb- und Stichwaffen sowie etwa 30 Handys. © Polizeipräsidium Südhessen

Insgesamt neun Personen wurden vorübergehend festgenommen.

Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Südhessen in Darmstadt am heutigen Donnerstag mitteilte, hatten die Durchsuchungen am vergangenen Dienstag gleichzeitig in Bensheim, Bürstadt und Einhausen im Landkreis Bergstraße sowie in Friedberg (Wetteraukreis), im Landkreis Marburg-Biedenkopf und im rheinland-pfälzischen Worms stattgefunden.

Dabei entdeckten die Ermittler rund fünf Kilogramm Marihuana, ein Kilogramm Amphetamin und geringe Mengen Kokain. Neben Drogen, Geld und Waffen stellten die Polizisten zudem Schmuck und etwa 30 Handys sicher.

Den Durchsuchungen waren laut dem Polizeisprecher umfangreiche Ermittlungen über mehrere Tatverdächtige vorausgegangen, die mit größeren Mengen Rauschgift gehandelt haben sollen.