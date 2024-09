Ein Koffer voller Drogen: Fünf Männer bei 11-Stunden-Razzia festgenommen

Ein Koffer voller Drogen wurde in Halle (Saale) gefunden. © Polizeiinspektion Halle (Saale)

Los ging es am Mittwoch um 9 Uhr morgens. Nach im Vorfeld geführten Ermittlungen und mit Durchsuchungsbeschlüssen sowie Haftbefehlen "bewaffnet" ging es erst einem Duo am Hauptbahnhof an den Kragen.

Die beiden deutschen Männer (30, 40) reisten "mit einem Koffer voller Drogen aus Hamburg mit dem Zug" an, teilte Polizeisprecher Alexander Junghans mit. Auf dem Bahnhofsvorplatz verkauften sie sieben Kilogramm Marihuana und wurden vorläufig festgenommen. Ein Haftrichter schickte sie in den Knast.

Ebenfalls festgenommen und in die JVA Halle gebracht wurde ein 39-Jähriger aus dem Saalekreis und zwei 36 und 40 Jahre alte Männer aus der Saalestadt.

Bei den elf Stunden andauernden Durchsuchungen wurden unter anderem eine Flinte, ein Schlagring, Bargeld und Drogen gefunden. "Ein Mercedes-Benz wurde zum Zweck der Gewinnabschöpfung zudem sichergestellt", so Junghans.

Alle am Mittwoch beschlagnahmten Drogen hätten einen Straßenverkehrswert von mehreren Zehntausend Euro gehabt.