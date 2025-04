Groß-Razzia gegen Dealer: Dutzende Kilo Drogen sichergestellt, 10 Personen in Haft

Bei Razzien in Hessen, Rheinland-Pfalz und Bayern ist der Polizei ein großer Schlag gegen die organisierte Drogen-Kriminalität gelungen.

Von Christian Schultz

Mainz/Wiesbaden/Frankfurt am Main/Ingolstadt - Bei einer länderübergreifenden Aktion gegen eine bundesweit vernetzte Drogenbande hat die Polizei Dutzende Kilogramm an Drogen sichergestellt, darunter erhebliche Mengen an Ecstasy, Kokain und Marihuana.

Dutzende Kilogramm unterschiedlicher Drogen konnten sichergestellt werden. © Polizeipräsidium Mainz Ende Februar sowie Mitte März wurden unter Federführung der Mainzer Staatsanwaltschaft insgesamt 21 Objekte in Rheinland-Pfalz, Hessen und Bayern durchsucht, wie die Polizei in Mainz mitteilte. Der Schwerpunkt lag im Rhein-Main-Gebiet. Bei den Aktionen wurden 15 Personen vorläufig festgenommen, zehn sitzen derzeit noch in Untersuchungshaft. Die Gruppe soll ihren Handel mit den Drogen vor allem über Messengerdienste organisiert haben, die Geschäfte selbst sollen über den Postweg abgewickelt worden sein. Die zentralen Köpfe saßen den Ermittlern zufolge im Rhein-Main-Gebiet sowie in Bayern. Razzia 400 Ermittler schlagen an 80 Orten in Berlin zu: Großrazzia gegen illegales Glücksspiel Bei einer ersten Aktion der Ermittler Ende Februar wurden zunächst an einem Tag parallel 17 Objekte in Mainz, Wiesbaden, Frankfurt am Main, Ingolstadt, im hessischen Kreis Groß-Gerau sowie im rheinland-pfälzischen Kreis Mainz-Bingen durchsucht. Beteiligt waren seinerzeit rund 180 Polizisten. Sichergestellt wurden Bargeld im sechsstelligen Bereich, Datenträger und Kommunikationsmittel, eine Schreckschusswaffe, Munition sowie reichlich Drogen: darunter vier Kilo Kokain, 38 Kilo an Cannabisprodukten und ein Kilo Crystal Meth.

Drogenbunker in Mainz und Wiesbaden