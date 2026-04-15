Große Razzia im Bahnhofsviertel: Hunderte Beamte in München unterwegs!

München - Im Münchner Bahnhofsviertel findet aktuell ein Polizeieinsatz mit Hunderten Beamten statt.

Hunderte Beamte waren am späten Mittwochnachmittag im südlichen Münchner Bahnhofsviertel unterwegs. (Symbolfoto) © 123rf/federicofoto

Wie die "Bild" berichtet, soll es sich um eine große Razzia handeln. Dabei sollen rund 400 Polizisten und 100 Zollbeamte im Einsatz sein.

Gegen 17 Uhr seien demnach am Mittwoch die Durchsuchungen gestartet, heißt es weiter.

Ziel sei es nach ersten Informationen, Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung aufzudecken und zu verfolgen.

Unter anderem seien dabei vor allem Friseursalons, Shisha-Bars sowie diverse An- und Verkaufsgeschäfte im Fokus der Ermittler.

Die Münchner Polizei hat den Einsatz über eigene Plattformen bestätigt.

Es handle sich laut den Beamten um eine "geplante Kontrollaktion", die im südlichen Bahnhofsviertel stattfindet.