Wieder Razzia: Görlitzer Unternehmer sorgt erneut für Aufsehen

Görlitz - Kein Jahr ist seit der Razzia in insgesamt elf Immobilien des umstrittenen Multi-Unternehmers Stefan Menzel (37) in Görlitz vergangen. Am Mittwoch klopfte die Kripo erneut an.

Ohne Zweifel tut er viel für Görlitz und Umgebung, aber Stefan Menzel (37) gerät auch immer wieder ins Visier der Justiz. © privat

Seit den frühen Morgenstunden fanden dabei Durchsuchungen in fünf Objekten statt, teilte die Görlitzer Polizei in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft mit.

Die Maßnahmen seien aufgrund von "mehreren Rechtsverletzungen im Bereich des Wirtschafts- und Finanzwesens" nötig gewesen.

Bei der Razzia im Juni 2025 wurden Hunderttausende Euro sowie eine Mercedes-G-Klasse beschlagnahmt (Wert: rund 180.000 Euro). Ziel der Aktion war "die Beschlagnahme von Spielautomaten".

Dabei musste zunächst geklärt werden, welche Menzel gehören: "Man kann solche Spielautomaten auch mieten oder weiterveräußern. Aber als diese eindeutig dem einen Besitzer zugeschrieben werden konnten, wurden sie beschlagnahmt", erklärte eine Sprecherin der Görlitzer Staatsanwaltschaft.