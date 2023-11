Großrazzia gegen Islamisten! Objekte in ganz Deutschland gestürmt

Hamburg/Berlin - Großrazzia! Hunderte Polizisten und Fahnder des Staatsschutzes haben am Donnerstagmorgen zahlreiche Moscheen, Kulturzentren und Büros in ganz Deutschland gestürmt.

Am Donnerstagmorgen wurden Moscheen, Kulturzentren und Büros in ganz Deutschland gestürmt. © NonstopNews/Sebastian Peters

Wie das Bundesinnenministerium mitteilte, werde gegen den Verein "Islamisches Zentrum Hamburg e.V." (IZH) sowie fünf weitere Vereinigungen vereinsrechtlich ermittelt.

Das IZH stehe demnach im Verdacht, sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung sowie den Gedanken der Völkerverständigung zu richten, was im Rahmen des Grund- sowie Vereinsgesetzes zu einem Verbot führen würde.

Zudem gingen die Behörden dem Verdacht nach, dass das IZH die in Deutschland verbotenen Aktivitäten der libanesischen Terrororganisation "Hisbollah" unterstützt. Bei den weiteren Vereinigungen bestehe indes der Verdacht, dass sie Teilorganisationen des IZH sind.

Die Durchsuchungen dienten der weiteren Aufklärung dieses Verdachts sowie der Sicherung von Beweismitteln. In Hamburg, Niedersachsen, Hessen, Baden-Württemberg, Bayern, Berlin und Nordrhein-Westfalen wurden insgesamt 54 Objekte durchsucht.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (53, SPD) erklärte: "Wir haben die islamistische Szene im Visier. Gerade jetzt, in einer Zeit, in der sich viele Jüdinnen und Juden besonders bedroht fühlen, gilt: Wir dulden generell keine islamistische Propaganda und keine antisemitische und israelfeindliche Hetze. Gerade jetzt kommt es auf hohe Wachsamkeit und ein hartes Vorgehen an."