Großrazzia in mehreren Bundesländern: Zahlreiche Beamte im Einsatz

Zahlreiche Einsatzkräfte waren bei einer Großrazzia in Velbert vertreten. © Markus Gayk/TNN/dpa

Demnach durchsuchten rund 400 Spezialeinsatzkräfte am heutigen Dienstagmorgen 26 Wohn- und Geschäftsräume in Velbert sowie drei Objekte in Frankfurt am Main (Hessen), Essen (Nordrhein-Westfalen) und Eckernförde (Schleswig-Holstein). Dabei vollstreckten die Beamten neun Haftbefehle.

Den beschuldigten Männern im Alter von 19 bis 44 Jahren wird der bandenmäßige Handel mit Betäubungsmitteln vorgeworfen.

Bereits seit November 2022 liefen die verdeckten Ermittlungen gegen einen 39-jährigen Mann aus Velbert. Er soll als Bandenchef gemeinsam mit mehreren Mittätern und Handlangern mit Kokain und Marihuana in umliegenden Städten gehandelt haben.

Bei der Großrazzia wurden zahlreiche Drogen sowie unterschiedlichste Waffen wie Schreckschusspistolen, Teleskopschlagstöcke, Softair-Waffen und Messer sichergestellt.