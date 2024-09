Kinderporno-Razzia in Oberbayern: Polizei durchsucht elf Wohnungen

Altötting/Mühldorf am Inn - Die Polizei hat im Kampf gegen Kinderpornografie am Donnerstag insgesamt elf Wohnungen in Oberbayern durchsucht.

Mehr als 16 Polizisten waren im Einsatz, um die Wohnungen zu durchsuchen. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Bei den Durchsuchungen in den Landkreisen Mühldorf am Inn und Altötting stellten die Beamten eine Vielzahl an Beweismitteln sicher, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Neun Männer und zwei Frauen im Alter zwischen 18 und 66 Jahren stehen im Verdacht, kinderpornografische Inhalte besessen oder verbreitet zu haben. Deshalb wurden ihre Wohnungen durchsucht.

Über 16 Polizisten waren im Einsatz.

Die Beamten stellten unter anderem Mobiltelefone und Speichermedien sicher. Diese werden nun von IT-Forensikern ausgelesen und ausgewertet.