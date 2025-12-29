Mann prahlt bei Weihnachtsfeier: Zum Geburtstag steht Polizei vor der Tür

Berlin - Wie heißt es so schön: Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Hätte sich daran mal lieber ein Mann aus Berlin gehalten, dem seine Prahlerei zum Verhängnis geworden ist.

Was wie ein Verkaufsraum für Feuerwerk aussieht, ist in Wahrheit der Keller eines Pyro-Narren in der Landsberger Allee. © Facebook/Polizei Berlin

Auf einer Weihnachtsfeier soll besagter Herr damit angegeben haben, dass er in seinem Keller Unmengen von Böllern lagere, die er auch gerne mal unter der Hand verkaufe.

Das hat einem der Gäste aber offenbar wenig imponiert, sondern eher alarmiert, sodass dieser die Polizei auf die illegale Lagerstätte aufmerksam machte.

Die Sonderkommission "Silvester" nahm prompt die Ermittlungen auf und besorgte sich einen Durchsuchungsbeschluss, wie die Behörde bei Facebook mitteilte. Ausgerechnet an seinem Geburtstag klopften die Beamten dann an die Tür des Prahlhans' in der Landsberger Allee.

Und die Party sollte zu einem echten Knaller werden - jedenfalls für die Einsatzkräfte, denn der Keller des Tatverdächtigen mutete eher einem Verkaufsraum für Feuerwerkskörper an.

In mehreren Regalen und überall auf dem Fußboden stapelten sich unzählige Kartons mit Batterien, Raketen, Böllern und anderer Pyrotechnik, wie die Fotos bei der Social-Media-Plattform zeigen. Einzig die Lizenz für Lagerung und Verkauf fehlte.