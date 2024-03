Polizei stellt nach brutaler Attacke vier junge Täter: Wenig später sind sie wieder auf freiem Fuß

Die Polizei leitete nach der brutalen Attacke auf den 18-Jährigen umgehend Fahndungsmaßnahmen ein - mit Erfolg! (Symbolbild) © 123rf/roshchyn

Die Attacke auf den 18-Jährigen hatte sich am Abend des 20. März am Treppenabgang in der Straße Am Marthashof zum Bertha-von-Suttner-Platz zugetragen, wie die Polizei schilderte.

Demnach war der 18-Jährige dort unvermittelt von mehreren Tätern angegriffen und mit Schlagstöcken und einem Messer schwer verletzt worden, ehe die Gruppe flüchtete und ihr Opfer am Tatort zurückließ.

Die alarmierte Polizei nahm daraufhin umgehend Ermittlungen auf und bat auch die Öffentlichkeit um Zeugenhinweise - mit Erfolg, wie sich rasch herausstellte!

So gingen bei den Beamten verschiedene Hinweise ein, die nach intensiven Ermittlungen letztlich zur Identifizierung von vier Tatverdächtigen im Alter zwischen 17 und 19 Jahren führten.