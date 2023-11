Polizisten finden in Reihenhaus DIY-Bomben, Chemikalien und radioaktive Steine

Hamburg - Bei der Durchsuchung eines Reihenhauses in Hamburg wegen mutmaßlich gefährlicher Substanzen machte die Polizei am Dienstag zahlreiche Funde. Die werfen viele Fragen auf.

Feuerwehrleute in Chemikalienschutzanzügen waren ebenfalls bei der Razzia in Hamburg-Neuallermöhe im Einsatz. © HamburgNews

Waffen- und Sprengstoffexperten sahen sich am Nachmittag im Gebäude am Anna-Siemsen-Gang im Stadtteil Neuallermöhe genau um und gingen dabei sehr vorsichtig vor. Denn zuvor hatte es einen Tipp gegeben, dass der dort wohnende 26-jährige Deutsche möglicherweise gefährliche Stoffe im Haus lagert. Betrieb er schlimmstenfalls eine Bombenwerkstatt?

TAG24 erfuhr von der Polizei am Mittwoch, was die Ermittler bei der knapp dreieinhalb Stunden dauernden Durchsuchung an Halloween gefunden haben.

Darunter sind zwei radioaktive Steine, die in speziellen Behältern aufbewahrt wurden. Die Gesteinsbrocken sind nur schwach strahlend und daher nahezu ungefährlich, sagte ein Polizeisprecher. Es wird aber geprüft, ob ein unerlaubter Umgang mit radioaktiven Stoffen vorliegt.

Außerdem fanden die Beamten einige Chemikalien, was genau, lies die Polizei offen. Von den Substanzen sei aber keine Gefahr ausgegangen. Offenbar besteht aber der Verdacht, dass sie zur Herstellung von Explosivstoffen benutzt werden können.