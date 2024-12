Razzia bei Engel & Völkers: Zoll durchsucht Büros des Immobilienmaklers

Hamburg/Bielefeld - Razzia in Hamburg und anderen Städten! Der Zoll hat am heutigen Dienstag die Büros des Immobilienmaklers "Engel & Völkers" durchsucht. Bundesweit wurden mehrere Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt.

Vor diesem Hintergrund wurden Wohn- und Geschäftsräume nach be- und entlastenden Beweismitteln durchsucht. Außerdem wurden vor Ort Zeugen zu den Vorwürfen befragt.

Demnach sollen sie sich als selbstständige Personen angemeldet haben, obwohl sie in den Arbeitsprozess der Unternehmen integriert gewesen sein und Weisungen erhalten haben sollen - Stichwort "Scheinselbstständigkeit".

Insgesamt wurden demnach 18 Durchsuchungsbeschlüsse in ganz Deutschland vollstreckt. Mehr als 300 Einsatzkräfte waren an den Maßnahmen beteiligt. In Hamburg wurden auch Spezialisten der Digitalen Forensik eingesetzt.