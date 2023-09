Razzien in mehreren Wohnungen erweisen sich als Volltreffer: Dann klicken die Handschellen

Die Ermittler entdeckten in den Räumlichkeiten unter anderem Cannabis und Amphetamin. © Bildmontage: Staatsanwaltschaft Wuppertal

Wie die Wuppertaler Staatsanwaltschaft und Polizei am Mittwoch in einer gemeinsamen Mitteilung erklärten, hatten die Beamten am Montag in insgesamt vier Wohnungen in Solingen zugeschlagen.

"Zuvor waren auf Anregung der Polizei und anschließender Beantragung der Staatsanwaltschaft drei Durchsuchungsbeschlüsse durch das Amtsgericht Wuppertal erlassen worden", hieß es.

Bei den Razzien stießen die Kräfte dann nicht nur auf mehr als 2,5 Kilogramm Amphetamin, etwa 250 Gramm Cannabis, Ecstasy-Tabletten und Haschisch - bei den Durchsuchungen entdeckten sie zudem Hieb- und Stichwaffen sowie eine Luftdruck Pump-Gun. Auch Feinwaagen und weitere Utensilien wurden sichergestellt.

"Festgenommen wurden zwei 34 Jahre alte Männer, gegen die auf Antrag der Staatsanwaltschaft durch das Amtsgericht Haftbefehl erlassen wurde", schilderte ein Sprecher.