Razzien in ostdeutschen Bundesländern: Das ist der Grund

Wegen des Verdachts auf Drogenhandel und Geldwäsche hat die Polizei mehrere Wohn- und Geschäftsräume in Thüringen und Sachsen-Anhalt durchsucht.

Es gehe dabei um Anschlussermittlungen nach den Festnahmen zweier mutmaßlicher Drogendealer Mitte Februar, die in großem Stil mit Kokain gehandelt haben sollen, teilte das Thüringer Landeskriminalamt mit.

Die beiden Männer sollen der kalabrischen Mafia-Vereinigung ’Ndrangheta nahestehen. Zuvor hatte der MDR berichtet.

Am Vormittag seien zwei Wohnungen in Zeitz und eine Wohnung und ein Geschäftsraum in Arnstadt durchsucht worden, sagte eine LKA-Sprecherin.