Schlag gegen größte deutsche kriminelle Online-Plattform: 29-Jähriger in Haft

Wiesbaden/Frankfurt am Main - Auf "Crimenetwork" wurden Drogen, Daten und gefälschte Dokumente zum Shopping angeboten, doch damit ist nun Schluss: Das Bundeskriminalamt (BKA) und die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main haben den größten deutschsprachigen "Online-Marktplatz für die Underground Economy" abgeschaltet, ein 29-Jähriger sitzt als mutmaßlicher Betreiber der Plattform in Untersuchungshaft.