Über 100 Kräfte im Einsatz: Riesiger Schlag gegen organisierten Drogenhandel

Wiesbaden - Bei einer Großrazzia gegen den organisierten Drogenhandel sind in Wiesbaden mehrere Wohnungen durchsucht und drei Männer festgenommen worden. Ein Verdächtiger wird noch gesucht.

140 Einsatzkräfte waren an der groß angelegten Razzia im Wiesbadener Westend beteiligt. (Symbolbild) © Andreas Arnold/dpa

Wie die Staatsanwaltschaft Wiesbaden und das Hessische Landeskriminalamt weiter mitteilten, wird ein weiterer Tatverdächtiger derzeit noch mit Haftbefehl gesucht.

Laut den Angaben waren 140 Einsatzkräfte bei der Razzia dabei. Insgesamt wurden acht Wohnungen und Geschäftsräume durchsucht.

Dabei seien diverse Beweismittel sichergestellt worden, darunter Marihuana, fertig verpackte Plomben Kokain und Crack sowie Mobiltelefone, Datenträger, Unterlagen und Bargeld, erklärten die Ermittler.

Zudem seien Bargeld, hochwertige Uhren und weiterer Schmuck im Wert eines oberen fünfstelligen Euro-Bereichs eingezogen worden.

"Die Ermittlungen richten sich insgesamt gegen vier Männer im Alter von 18 bis 34 Jahren. Ihnen werden verschiedene Straftaten im Zusammenhang mit organisiertem Rauschgifthandel und Geldwäsche zur Last gelegt", hieß es in der Mitteilung.