Fäuste fliegen: Wilde Prügelei in Erfurt mit einem Verletzten

Erfurt - In einer Bahnhofsunterführung in Erfurt haben sich drei Männer am Montag eine Schlägerei geliefert.

Nach einer Schlägerei in Erfurt zwischen drei Personen laufen die Ermittlungen der Polizei. (Symbolfoto) © Bildmontage: 123rf/Angela Rohde, 123rf/anawat

Wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte, war ein polizeibekannter 36-Jähriger mit zwei Personen aneinandergeraten.

Der zunächst verbale Streit mündete wenig später in einer handfesten Prügelei.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge hatten die beiden unbekannten Männer zusammen auf den 36-Jährigen eingeschlagen, der sich ebenfalls mit Schlägen versuchte zu wehren.

Der polizeibekannte Mann wurde leicht verletzt. Eine medizinische Behandlung lehnte er allerdings ab.