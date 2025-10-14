Fäuste fliegen: Wilde Prügelei in Erfurt mit einem Verletzten
Erfurt - In einer Bahnhofsunterführung in Erfurt haben sich drei Männer am Montag eine Schlägerei geliefert.
Wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte, war ein polizeibekannter 36-Jähriger mit zwei Personen aneinandergeraten.
Der zunächst verbale Streit mündete wenig später in einer handfesten Prügelei.
Den bisherigen Erkenntnissen zufolge hatten die beiden unbekannten Männer zusammen auf den 36-Jährigen eingeschlagen, der sich ebenfalls mit Schlägen versuchte zu wehren.
Der polizeibekannte Mann wurde leicht verletzt. Eine medizinische Behandlung lehnte er allerdings ab.
Nach dem Angriff flüchteten die beiden Täter in unbekannte Richtung. Die Polizei hat Ermittlungen wegen wechselseitig begangener gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.
