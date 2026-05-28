Schlägerei am Baggersee: Zwei Jugendliche krankenhausreif geprügelt

Eschwege - Eine Schlägerei unter Jugendlichen endete mit zwei Verletzten: Die Polizei ermittelt und hat den Verdacht, dass bei dem Kampf ein Schlagring als Waffe verwendet wurde!

Schlägerei am Werratalsee bei Eschwege mit zwei Verletzten: Die Polizei ermittelt gegen drei 16-Jährige. (Symbolfoto) © Montage: Peter Kneffel/dpa, Arnulf Stoffel/dpa

Der Vorfall ereignete sich am Mittwochnachmittag beim Werratalsee nahe Eschwege, wie das Polizeipräsidium Nordhessen am Donnerstag mitteilte.

Demnach wurden die Einsatzkräfte gegen 17.15 Uhr alarmiert: Zeugen meldeten den Beamten einen Kampf mehrerer Personen, bei dem "ersten Mitteilungen nach auch Passanten eingeschritten waren", wie ein Sprecher erklärte.

Umgehend rückten mehrere Streifenwagen zu einem Basketballplatz am Ufer des Baggersees aus. Dort trafen die Beamten auf fünf Jugendliche. Darunter waren ein 17-Jähriger und ein 16-Jähriger, welche beide Verletzungen aufwiesen.

Die beiden Verletzen wurden von Einsatzkräften des Rettungsdienstes versorgt und im Anschluss "mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht", hieß es weiter.