Schlägerei am Baggersee: Zwei Jugendliche krankenhausreif geprügelt
Eschwege - Eine Schlägerei unter Jugendlichen endete mit zwei Verletzten: Die Polizei ermittelt und hat den Verdacht, dass bei dem Kampf ein Schlagring als Waffe verwendet wurde!
Der Vorfall ereignete sich am Mittwochnachmittag beim Werratalsee nahe Eschwege, wie das Polizeipräsidium Nordhessen am Donnerstag mitteilte.
Demnach wurden die Einsatzkräfte gegen 17.15 Uhr alarmiert: Zeugen meldeten den Beamten einen Kampf mehrerer Personen, bei dem "ersten Mitteilungen nach auch Passanten eingeschritten waren", wie ein Sprecher erklärte.
Umgehend rückten mehrere Streifenwagen zu einem Basketballplatz am Ufer des Baggersees aus. Dort trafen die Beamten auf fünf Jugendliche. Darunter waren ein 17-Jähriger und ein 16-Jähriger, welche beide Verletzungen aufwiesen.
Die beiden Verletzen wurden von Einsatzkräften des Rettungsdienstes versorgt und im Anschluss "mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht", hieß es weiter.
Attacke mit Schlagring am Werratalsee bei Eschwege?
Die drei anderen Jugendlichen (jeweils 16 Jahre alt) wurden festgenommen. Erste Ermittlungen ergaben, dass sie den 17-Jährigen im Verlauf eines Streits angegriffen und verletzt haben sollen. Der verletzte 16-Jährige, "der seinem Freund offenbar zur Hilfe kam, soll dabei ebenfalls angegriffen worden sein".
Gegen die drei festgenommenen Jugendlichen werde nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Dabei werde auch geprüft, ob bei dem Kampf "möglicherweise auch ein Schlagring zum Einsatz kam".
Die Ermittlungen zu der Schlägerei am Werratalsee bei Eschwege dauern an.
Titelfoto: Montage: Peter Kneffel/dpa, Arnulf Stoffel/dpa