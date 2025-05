Mann (54) mit Schlägen und Tritten gegen den Kopf schwer verletzt

Wiesbaden - Eine brutale Attacke in der Wiesbadener City stellt die Polizei vor Rätsel: Ein 54-Jähriger wurde schwer verletzt, doch das Motiv für den Angriff ist völlig unklar.

Brutale Attacke in der Webergasse in der City von Wiesbaden: Ein 54 Jahre alter Mann wurde schwer verletzt in eine Klinik eingeliefert. (Symbolbild) © Montage: dpa/Arne Dedert, dpa/Boris Roessler

Die Schlägerei ereignete sich in der Nacht zu Donnerstag in der Webergasse, wie das Polizeipräsidium Westhessen mitteilte.

Demnach wurde das Opfer gegen 2.25 Uhr von einem Angreifer mit Schlägen und Tritten traktiert, "wobei auch Tritte ins Gesicht erfolgten".

Mehrere "unbeteiligte Zeugen" hätten beobachtet, dass der Täter mit Fäusten auf den bereits am Boden liegenden 54-Jährigen einschlug. "Hiermit nicht genug, trat er ihm dann noch mehrfach in den Bauch und mit voller Wucht gegen den Kopf", so die Polizei.

Als die alarmierten Beamten in der Webergasse eintrafen, lag das Opfer bewusstlos auf dem Gehweg. Die Polizisten leisteten erste Hilfe bis die Einsatzkräfte des Rettungsdienstes eintrafen.

Der Schwerverletzte wurde in ein Wiesbadener Krankenhaus eingeliefert: "Lebensgefahr bestand glücklicherweise nicht."