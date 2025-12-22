Mann bei Prügelei schwer verletzt, aber wo ist die Schlägerbande?

Salzwedel - In der Nacht auf Sonntag wurde ein Mann in der Altmark übel verprügelt und verletzt. Die Polizei sucht jetzt dringend nach Zeugen .

In der Altmark wurde ein Mann bei einer Schlägerei schwer verletzt. (Symbolbild) © Boris Roessler/dpa

Gegen 3.30 Uhr geriet eine Gruppe Männer vor einer Musikkneipe in der Straße "Vor dem Neuperver Tor" in Salzwedel (Sachsen-Anhalt) aneinander.

Durch die Schlägerei wurde ein 40 Jahre alter Mann schwer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden, teilte das Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel mit.

Über den Hergang der Auseinandersetzung und Details zu Verletzung machten die Beamten keine Angaben.

Vor Ort konnte ein 19-jähriger Tatverdächtiger festgestellt werden. Allerdings sollen auch drei weitere Männer südeuropäischen Phänotyps an der Prügelei beteiligt gewesen sein.

Weitere Details zum Aussehen der Täter sind nicht bekannt.