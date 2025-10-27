Schlägerei von Fußball-Hools am Bahnsteig: Sogar der Entschärfungsdienst muss anrücken

Hannover/Frankfurt/Hamburg - Am Samstagvormittag kam es zu hässlichen Szenen auf dem Bahnhof in Hannover , als Hooligans vom FC St. Pauli und dem VfL Wolfsburg bei der Anreise zu ihren Auswärtsspielen zufällig aufeinander trafen und eine wilde Massenschlägerei anzettelten. Am Ende musste sogar der Entschärfungsdienst anrücken.

Die Bundespolizei in Hamburg stellte gegen 12 Uhr Hunderte pyrotechnische Gegenstände bei den Fans des VfL Wolfsburg sicher. Sogar der Entschärfungsdienst musste anrücken. © BPOLI Hamburg

Gegen 9.45 Uhr waren die Fan-Gruppen an den Gleisen vier und fünf aneinander geraten, nachdem sie aus ihrem jeweiligen ICE ausgestiegen waren. Videos im Netz zeigen, wie die Hooligans mit Stangen und Fäusten aufeinander einprügeln, Zugbegleiter sich in Sicherheit bringen und ganz normale Fahrgäste ungläubig aus den Fenstern schauen.

Wie die Bundespolizei in einer Abschlussmeldung am Abend mitteilte, erhielten insgesamt 520 Anhänger Platzverweise. Wie viele darunter tatsächlich an der Schlägerei beteiligt waren, ist noch unklar. Die Anhänger des VfL Wolfsburg waren auf dem Weg zum Spiel beim HSV, die St. Pauli-Fans wollten zur Partie bei Eintracht Frankfurt.

Im Hauptbahnhof Frankfurt und im Bahnhof Hamburg-Harburg wurden die Randalierer dann jeweils gestoppt, aus den Zügen geholt und direkt wieder nach Hause geschickt.

In Hamburg rückte dabei sogar der Entschärfungsdienst der Bundespolizei an, da die Beamten rund 100 sichergestellte Pyrotechnik klassifizieren mussten.