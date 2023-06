Massenschlägerei in Castrop-Rauxel offenbar durch Kinderstreit ausgelöst!

Beamte der Polizei waren mit einem Großaufgebot vor Ort. © Marc Gruber/7aktuell/dpa

Das berichtete der zuständige Dortmunder Oberstaatsanwalt Carsten Dombert am Dienstag. Er sehe keine Hinweise für einen Clan-Hintergrund - etwa Verteilungskämpfe im Milieu krimineller Familien, sagte Dombert.

In Castrop-Rauxel waren am Donnerstagabend zwei größere Gruppen aufeinander losgegangen, unter anderem mit Dachlatten, Baseballschlägern und Messern.

Bekannt sind sieben Verletzte, die in sechs verschiedenen Krankenhäusern liegen. Ein Syrer war lebensgefährlich verletzt worden, er sei aber nach einer Not-OP auf dem Weg der Besserung, sagte der Staatsanwalt.

Einen Tag nach Castrop-Rauxel war es am Freitagabend nur 30 Kilometer entfernt in Essen zu einer weiteren Massenschlägerei gekommen.

Es habe sich um gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen größeren Personengruppen mit syrischer und libanesischer Nationalität "an wechselnden Örtlichkeiten" gehandelt, hatte die Essener Polizei mitgeteilt. Dazu liefen die Ermittlungen, sagte ein Sprecher am Dienstag. In beiden Städten war die Lage am Dienstag ruhig.

Laut Staatsanwalt Dombert gibt es bei den Ermittlungen in Castrop-Rauxel bisher keine Hinweise für einen Zusammenhang mit den Schlägereien in Essen. Es sei nur ein einziger mutmaßlicher Teilnehmer aus Castrop-Rauxel auch am Folgetag in Essen gesehen worden, so der Staatsanwalt.