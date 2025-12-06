Vier Kinder prügeln mit Nothämmern auf 13-jährigen Jungen ein

Lindau (Bodensee) - Am Freitagabend entwendeten vier Kinder im Alter von elf bis 13 Jahren Nothämmer aus einem Bus. Anschließend prügelten sie damit am Bahnhof auf einen 13-Jährigen ein.

Der verletzte Junge (13) musste in ein Krankenhaus gebracht werden. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Das Opfer wurde Polizeiangaben zufolge bei dem Angriff am späten Freitagabend gegen 22 Uhr in Lindau zu Boden geschlagen und mehrfach getreten.

Zudem schlugen die Kinder mit zuvor aus einem Bus entwendeten Nothämmern zu.

Mehrere Streifen der Bundespolizei, der Grenzpolizei und der Polizei in Lindau fahndeten nach dem Quartett. Nach kurzer Zeit wurden die vier Jungen gefunden, sie hatten sich hinter dem Gebäude der Kriminalpolizeistation versteckt.

Sie wurden zur Dienststelle gebracht und anschließend den Sorgeberechtigten übergeben.