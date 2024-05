Mutmaßlicher Mutter-Mörder in Frankreich festgenommen

Husum - Nach fast einer Woche auf der Flucht ist es am heutigen Dienstag Beamten der französischen Polizei gelungen, einen 18-Jährigen in der Stadt Lyon festzunehmen, der im Verdacht steht seine eigene Mutter getötet zu haben .

Fast eine Woche war der 18-Jährige auf der Flucht, bis er am Dienstag in Frankreich gestellt werden konnte. © Montage: dpa/Jan Woitas, Polizeidirektion Flensburg

Am 30. April hatten Angehörige eine 39-jährige Frau tot in ihrer Wohnung in Husum aufgefunden. "Aufgrund des Verletzungsbildes und der Auffindesituation ist von einem Tötungsdelikt auszugehen", sagte ein Sprecher der Polizei damals.

Anhand erster Erkenntnisse rückte schnell der Sohn (18) des Opfers in den Fokus der Ermittler.

"Der in Deutschland geborene Tatverdächtige lebte jahrelang im Irak und ist erst vor einigen Wochen wieder in den Haushalt der 39-Jährigen gezogen", so der Sprecher weiter. "Seit der Tat ist er nunmehr untergetaucht."



Per Haftbefehl wurde fast eine Woche lang nach dem Mann gesucht. Eine groß angelegte Fahndung der Staatsanwaltschaft und der Mordkommission Flensburg – die seit Freitag auch auf die Öffentlichkeit ausgebreitet worden war – feierte am heutigen Dienstag Erfolg, als der 18-Jährige im französischen Lyon gestellt werden konnte.



Dort befindet er sich nach Angaben der Polizei derzeit in Haft, soll aber zeitnah nach Deutschland ausgeliefert werden.