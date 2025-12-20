Apotheke mit Messer ausgeraubt: Polizei stoppt Räuber mit Schuss

Oebisfelde - In Oebisfelde ( Landkreis Börde ) wurde am Freitagabend eine Apotheke überfallen . Ein Täter drohte mit einem Messer.

Ein Täter drohte der Mitarbeiterin mit einem Messer. (Symbolbild) © 123RF/crispyphotos

Einer der Räuber soll eine Mitarbeiterin der Apotheke gegen 18.07 Uhr mit einem Küchenmesser bedroht und sie aufgefordert haben, Bargeld aus der Kasse herauszugeben, erklärte das Polizeirevier Börde.

Die Frau kam der Forderung nach und händigte dem Täter das Geld aus. Anschließend flüchteten der Dieb und sein Komplize, welcher vor dem Geschäft gewartet hatte, in Richtung einer angrenzenden Tankstelle.

Durch die sofortigen Fahndungsmaßnahmen der Polizei konnten die Täter schnell festgestellt werden. Doch statt sich der Polizei zu stellen, versuchten die Männer, ihre Flucht fortzusetzen.

Erst ein Warnschuss der Beamten brachte einen der Räuber dazu, stehenzubleiben. Der zweite Täter konnte kurze Zeit später ebenfalls im Stadtgebiet festgenommen werden, so die Polizei. Die Beute wurde sichergestellt.