Bewaffnete stürmen TV-Studio: "Wir sind auf Sendung!"

Guayaquil/Ecuador - Überfall auf staatlichen TV-Sender! In der ecuadorianischen Hafenstadt Guayaquil haben Bewaffnete das News-Studio von TC Televisión gestürmt.

Vermummte Gangster drangen in die Räumlichkeiten des TV-Senders TC Televisión ein. © Stringer/dpa

Am gestrigen Dienstag war live in einer Fernseh-Übertragung zu sehen, wie Journalisten und andere Mitarbeiter des Unternehmens von den Kriminellen mit Maschinenpistolen sowie Sprengstoff bedroht und als Geiseln gehalten wurden.

"Wir sind auf Sendung, damit sie wissen, dass man nicht mit der Mafia spielt", sagte ein Gangster direkt in die Kamera. Im Hintergrund schrien Menschen, Schüsse waren zu hören.

Über X (vormals Twitter) teilte die örtliche Polizei mit, es würden Spezialeinheiten anrücken, um den Notfall in den Griff zu kriegen. Wenige Stunden später vermeldeten die Einsatzkräfte mehrere Festnahmen. "Dies ist ein Akt, der als terroristischer Akt betrachtet werden sollte", sagte Polizeichef César Zapata dem Fernsehsender "Teleamazonas".

Dem Überfall waren chaotische Zustände in Ecuadors Gefängnissen vorausgegangen. Zwei einflussreichen Drogen-Bossen gelang die Flucht. Es kam zu Geiselnahmen und heftigen Auseinandersetzungen. Präsident Daniel Noboa (36) rief in der Folge am Montag den Notstand aus.