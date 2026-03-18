Nach Überfall in Magdeburg: Falsche GLS-Paketboten schlagen erneut zu

Staßfurt - Bereits im Oktober 2025 wurde in Staßfurt ( Salzlandkreis ) eine Person von falschen Paketboten an der eigenen Haustür überfallen und ausgeraubt. Die Tat erinnert an einen Vorfall in Magdeburg . Die Polizei fahndet nun öffentlich nach den Tätern.

In Magdeburg gab es im Oktober 2025 einen ähnlichen Fall. © Bildmontage: David Inderlied/dpa, Polizeiinspektion Magdeburg

Nach Angaben der Polizeiinspektion Magdeburg ereignete sich der Vorfall am 17. Oktober 2025 gegen 19 Uhr. Die zwei Räuber klingelten an der Haustür des späteren Opfers. Einer von ihnen gab sich als Paketbote aus, so ein Sprecher der Polizei.

Als der Geschädigte die Tür öffnete, drangen die Diebe in das Haus ein, bedrohten und fesselten den Bewohner und durchsuchten anschließend die Räume nach wertvoller Beute.

Hierbei entwendeten sie lediglich ein Smartphone und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge konnte bereits ausgeschlossen werden, dass es sich bei den Tätern um Mitarbeiter eines Paketdienstes handelt.

Die Tat erinnert stark an einen ähnlichen Vorfall vom 25. Oktober 2025 in Magdeburg. Hier wurde ein Ehepaar ebenfalls von falschen Paketboten überfallen und in seinem Zuhause gefesselt und ausgeraubt. Ob die Taten zusammenhängen, ist bislang nicht bekannt.