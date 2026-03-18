Nach Überfall in Magdeburg: Falsche GLS-Paketboten schlagen erneut zu
Staßfurt - Bereits im Oktober 2025 wurde in Staßfurt (Salzlandkreis) eine Person von falschen Paketboten an der eigenen Haustür überfallen und ausgeraubt. Die Tat erinnert an einen Vorfall in Magdeburg. Die Polizei fahndet nun öffentlich nach den Tätern.
Nach Angaben der Polizeiinspektion Magdeburg ereignete sich der Vorfall am 17. Oktober 2025 gegen 19 Uhr. Die zwei Räuber klingelten an der Haustür des späteren Opfers. Einer von ihnen gab sich als Paketbote aus, so ein Sprecher der Polizei.
Als der Geschädigte die Tür öffnete, drangen die Diebe in das Haus ein, bedrohten und fesselten den Bewohner und durchsuchten anschließend die Räume nach wertvoller Beute.
Hierbei entwendeten sie lediglich ein Smartphone und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.
Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge konnte bereits ausgeschlossen werden, dass es sich bei den Tätern um Mitarbeiter eines Paketdienstes handelt.
Die Tat erinnert stark an einen ähnlichen Vorfall vom 25. Oktober 2025 in Magdeburg. Hier wurde ein Ehepaar ebenfalls von falschen Paketboten überfallen und in seinem Zuhause gefesselt und ausgeraubt. Ob die Taten zusammenhängen, ist bislang nicht bekannt.
Polizei fahndet öffentlich nach den Tätern
Täter 1 wird wie folgt beschrieben:
über 1,80 Meter groß
schlank
heller Dreitagebart
mutmaßlich dunkelblondes Haar
tiefliegende Augen und schmale Nase
trug eine blaue Jacke mit Logo "GLS", eine blaue Mütze mit weißem Basecap darüber, eine schwarze Hose und schwarze Turnschuhe
Täter 2 wird wie folgt beschrieben:
männlich
etwa 1,70 bis 1,78 Meter groß
untersetzte/muskulöse Statur
trug einen Schlauchschal, ein weißes Basecap, eine schwarze Jacke mit Rückenaufdruck "Khujo", Adidas-Sneaker "Yeezys" in Grau mit orangem Element
Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0391/546-1010 zu melden. Für sachdienliche Hinweise zu den beiden genannten Taten wurde durch die Geschädigten eine Belohnung in Höhe von bis zu 5000 Euro ausgesprochen.
Titelfoto: Bildmontage: David Inderlied/dpa, Polizeiinspektion Magdeburg