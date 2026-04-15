Brutaler Hotel-Überfall: Opfer schwer verletzt - Täter geschnappt

Valley - Am 21. März kam es in einem Hotelzimmer im Landkreis Miesbach zu einem schweren Raub . Aus kriminaltaktischen Gründen verzichtete die Polizei bisher auf eine Berichterstattung, jedoch konnten vor wenigen Tagen zwei dringend tatverdächtige Personen festgenommen.

Die Polizei konnte die möglichen Täter schlussendlich festnehmen. (Symbolfoto) © Soeren Stache/dpa

Am Samstagabend (21. März 2026) kam es gegen 22 Uhr in einem Hotelzimmer in Valley zu einem brutalen Überfall: Zwei Tatverdächtige attackierten einen 41-Jährigen, prügelten heftig auf ihn ein und klauten anschließend sein Smartphone. Der Mann erlitt dabei schwere Verletzungen und musste mehrere Tage im Krankenhaus behandelt werden.

Nach intensiven Ermittlungen sind die Fahnder jetzt fündig geworden: Die beiden dringend Tatverdächtigen konnten geschnappt werden.

Am 10. April 2026 klickten für einen 21-jährigen Berliner auf der A8 die Handschellen - Beamte der Verkehrspolizei stoppten ihn dort und nahmen ihn fest. Zeitgleich schlug die Polizei auch in Oranienburg zu: Dort wurde der zweite Verdächtige, ein 25-Jähriger ebenfalls aus Berlin, festgenommen.

Für beide Tatverdächtigen ging es nach der Festnahme direkt vor den Ermittlungsrichter. Dieser schickte sie auf Antrag der Staatsanwaltschaft München II in Untersuchungshaft.